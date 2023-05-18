أمير الرياض يرعى تدشين كليتي التقنية التطبيقية "بنين" و"بنات"

وقال "الفهيد": إنه تزامنًا مع ما تشهده المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في هذا العهد الزاهر من تقدم وتطورِ في تخصصاتها النوعية ومنشآتها التدريبية، بما يواكب رؤية المملكة 2030، تسعى المؤسسة بكل إمكانياتها إلى التوسع في جميع أرجاء الوطن بتخصصات تخدم سوق العمل وتواكب التطورات الهائلة في مشروعات المملكة؛ حيث تبلغ عدد منشآت التدريب التقني أكثر من 1575 كلية ومعهدًا صناعيًا وشراكات استراتيجية وتدريبًا أهليًا.