أمير الرياض يرعى تدشين كليتي التقنية التطبيقية "بنين" و"بنات"

يرعى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الأحد المقبل، حفل تدشين الكلية التقنية التطبيقية "بنين" والكلية التقنية التطبيقية "بنات" بالرياض، بمقر الكلية التطبيقية "بنين" في ديراب.
وثمّن المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، دعم ورعاية أمير المنطقة، ومتابعته المستمرة لأنشطة وبرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بكل ما من شأنه خدمة أبناء وبنات وطننا المعطاء.
وقال "الفهيد": إنه تزامنًا مع ما تشهده المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في هذا العهد الزاهر من تقدم وتطورِ في تخصصاتها النوعية ومنشآتها التدريبية، بما يواكب رؤية المملكة 2030، تسعى المؤسسة بكل إمكانياتها إلى التوسع في جميع أرجاء الوطن بتخصصات تخدم سوق العمل وتواكب التطورات الهائلة في مشروعات المملكة؛ حيث تبلغ عدد منشآت التدريب التقني أكثر من 1575 كلية ومعهدًا صناعيًا وشراكات استراتيجية وتدريبًا أهليًا.
ولفت إلى وجود ثلاث كليات تطبيقية، تقنية تطبيقية للبنين والبنات بالرياض والكلية التطبيقية للبنين بينبع، صممت جميعها وفق أحدث المعايير الهندسية الحديثة وجمعت كل المرافق التدريبية التي يحتاجها المتدربين والمدربين للرقي بالعملية التدريبية، تقدم تخصصات نوعية يحتاجها سوق العمل السعودي.
كما أكد أن قطاع التدريب التقني والمهني يعد أحد أهم القطاعات التي حظيت برعاية كريمة ودعم سخي من حكومتنا الرشيدة، عبر تبني رؤية جديدة لبناء منظومة متكاملة في إعداد الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة؛ لمواكبة متطلبات حاضر المملكة ومستقبلها الواعد، بإذن الله.