شاهد.. تقرير يرصد تطبيق الأنسنة في المدينة المنورة ضمن جهود تحسين جودة الحياة

كشف تقرير مصور عن أنسنة المدينة المنورة للشوارع والطرق والمماشي والأحياء الشكل الجديد بعد تطبيق الأنسنة من تنفيذ أمانة منطقة المدينة المنورة، حيث غطّى 29 موقعاً، مع الإشارة إلى مواصلة الجهود.
وأظهر التقرير المصور، الذي حصلت "سبق" على نسخه منه، جمال تلك المواقع التي أصبحت صديقة الإنسان، سعيًا إلى تحسين جودة الحياة، إضافة إلى تحسين المشهد الحضاري وتطبيق معايير الوصول الشامل في المرافق البلدية وممرات المشاة.
ويتمثل تحقيق مفهوم "أنسنة المدن" في التركيز على البعد الإنساني في تصميم الطرق والحدائق والأماكن العامة، حيث يجد الإنسان مساحات خضراء كافية، وكذلك مساحات وممرات للتريض والتنزه، مع سهولة وانسياب الحركة دون عوائق، وتذليل صعاب التحرك لذوي الهمم، إضافة إلى مراعاة الجوانب الجمالية والفنون التي تمارس في الأماكن العامة.