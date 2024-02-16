شاهد.. تقرير يرصد تطبيق الأنسنة في المدينة المنورة ضمن جهود تحسين جودة الحياة

ويتمثل تحقيق مفهوم "أنسنة المدن" في التركيز على البعد الإنساني في تصميم الطرق والحدائق والأماكن العامة، حيث يجد الإنسان مساحات خضراء كافية، وكذلك مساحات وممرات للتريض والتنزه، مع سهولة وانسياب الحركة دون عوائق، وتذليل صعاب التحرك لذوي الهمم، إضافة إلى مراعاة الجوانب الجمالية والفنون التي تمارس في الأماكن العامة.