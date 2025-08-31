إطلاق النسخة الرابعة من برنامج ألف ميل وتكريم الفائزين في نسخته الثالثة

وأوضح أن البرنامج أسهم في تمكين رواد الأعمال من خلال تطوير خطط عمل واقعية ومستدامة، وتوفير بيئة حاضنة ومحفزة تتيح لهم الدعم والمتابعة في مختلف مراحل مشاريعهم، بما يضمن انتقالهم إلى مستويات أعلى من النمو والتوسع، مشيرًا إلى أن البرنامج أعاد تعريف مفهوم الاستثمار الصناعي ليؤكد أن الصناعة لم تعد حكرًا على الكيانات الكبرى، بل أصبحت مجالًا رحبًا للشباب الطموح والابتكار، فضلًا عن دوره في تشجيع التصنيع المتقدم واستثمار التقنيات الحديثة.