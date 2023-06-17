"سدايا".. أول جهة حكومية خليجيًّا وعربيًّا تُحَقق أعلى مستوى نضج في هندسة البرمجيات

يُذكر أن معهد هندسة البرمجيات بدأ عمله في أواخر الثمانينيات الميلادية في جامعة كارنيجي ميلون (CMU) على تطوير نموذج CMMI وفي عام 2012 تم إنشاء منظمة باسم CMMI Institute بصفتها منظمة مستقلة غير ربحية تُعنى بتطوير النموذج وتحسينه.. وفي عام 2016 تم الاستحواذ عليها من قِبَل المنظمة العالمية غير الربحية ISACA؛ ويعتمد في اختباراته على معايير دقيقة، ويتم متابعة تحقيقها وتطبيقها بشكل مستمر؛ مما أدى إلى ندرة الحصول على تصنيف المستوى الخامس الذي يمنحه للجهات الأعلى قدرة وكفاءة ونضجًا في هندسة وتطوير البرمجيات.