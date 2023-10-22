خبراء قانونيون في "آركو": انتهاكات جسيمة للأعراف والاتفاقيات المنظمة لسير العمليات العدائية أثناء النزاعات

لقد شهدنا خلال الأيام الماضية سلسلة من الهجمات العنيفة وحصارًا غاشمًا مع منع لحق الوصول إلى الماء والدواء والكهرباء وكل متطلبات الحياة اليومية للإنسان عن ملايين الأشخاص، معزولين في رقعة جغرافية صغيرة، وفوق كل هذا قصف عشوائي تلاشت أمامه كل مبادئ القانون الدولي الإنساني خصوصًا مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، مما أسفر عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين خصوصًا النساء والأطفال، حيث أشارت إحصائيات الجهات الطبية المختلفة إلى مقتل أكثر من ألف طفل فلسطيني.