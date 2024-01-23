"تركي الحربي": تجربة ريادة السعودية في مكافحة الإرهاب وتمويله متفردة على مستوى العالم

وأوضح العقيد الحربي في تصريح صحفي على هامش ورشة عمل إقليمية بعنوان "التعاون والتنسيق الدولي المناط بتقييم الدول"، التي عُقدت في مملكة البحرين، أن المملكة العربية السعودية تتعامل مع هذه الجريمة وفق مبادئ ثابتة وواضحة، أساسها القانون، مشيرًا إلى أن السعودية من أولى الدول التي شرعت نظام يتعامل مع هذه الجريمة من خلال نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.