الحصيني يحذر سكان الرياض من التنزه في الموقع البرية اللينة

حذر خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية بالمملكة، عبدالعزيز بن محمد الحصيني، عموم المواطنين، من سكان مدينة الرياض، من التنزه في المواقع البرية اللينة، موجهًا نصائح بضرورة اتباع التعليمات الواردة من الجهات المختصة.
جاء خلال مكالمة هاتفية أجرتها معه "سبق" أثناء هطول الأمطار بمدينة الرياض صباح اليوم السبت.
وقال الحصيني: أوصي الجميع بتقوى الله عز وجل ثم الحرص على اتباع التعليمات والإرشادات التي تصدرها الجهات المعنية، ومنها الدفاع المدني، بشأن عدم الخروج خلال هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري ومستنقعات السيول.
وتوقع استمرار حالات البرد، موصياً الجميع بارتداء الملابس الشتوية وعدم الخوض في المناطق البرية اللينة تجنباً لغرز السيارة في تلك المواقع البرية.