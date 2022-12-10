الحصيني يحذر سكان الرياض من التنزه في الموقع البرية اللينة

حذر خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية بالمملكة، عبدالعزيز بن محمد الحصيني، عموم المواطنين، من سكان مدينة الرياض، من التنزه في المواقع البرية اللينة، موجهًا نصائح بضرورة اتباع التعليمات الواردة من الجهات المختصة.