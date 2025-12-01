"مهرجان الدرعية للرواية" يختتم فعالياته بعد أسبوعين من الاحتفاء بالسرد والأدب بحي البجيري

اختُتم مهرجان الدرعية للرواية أحد برامج موسم الدرعية في حي البجيري، الذي مثّل عبر تاريخه منارة للعلم، ومركزًا للثقافة، وجمع المهتمين بالمعرفة والشغوفين بالثقافة والتراث. وشكّل المهرجان هذا العام، منصّة ثقافية استضافت نخبة من الكتّاب والمؤلفين المحليين والعالميين، مستقبلًا محبي الأدب والسرد في تظاهرة احتفت بالرواية والفنون السردية بمختلف أشكالها.