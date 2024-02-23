مسيرة سيارات كلاسيكية وأوبريت وأكثر.. شاهد "احتفال بلدية الدلم بيوم التأسيس"

نظَّمت بلدية الدلم، عدداً من الفعاليات والعروض ابتهاجاً بذكرى التأسيس التي توافق 22 فبراير من كل عام في منتزه الملك سلمان بالضاحي، وأقامت البلدية عددًا من الاحتفالات لذكرى التأسيس منها "العرضة السعودية، أوبريت بُنيت على ساس، ركن القهوة، ركن التصوير التراثي، مسرح الطفل، أركان الأسر المنتجة، مسيرة السيارات الكلاسيكية، والهدايا والمسابقات".