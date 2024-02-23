مسيرة سيارات كلاسيكية وأوبريت وأكثر.. شاهد "احتفال بلدية الدلم بيوم التأسيس"

نظَّمت بلدية الدلم، عدداً من الفعاليات والعروض ابتهاجاً بذكرى التأسيس التي توافق 22 فبراير من كل عام في منتزه الملك سلمان بالضاحي، وأقامت البلدية عددًا من الاحتفالات لذكرى التأسيس منها "العرضة السعودية، أوبريت بُنيت على ساس، ركن القهوة، ركن التصوير التراثي، مسرح الطفل، أركان الأسر المنتجة، مسيرة السيارات الكلاسيكية، والهدايا والمسابقات".
كما قامت بلدية الدلم بتوزيع أكثر من 3 آلاف هدية للأطفال، وتركيب أكثر من 3000 علم بالطرق وإضاءة المباني بالأخضر، كما تم عرض 22 لوحة عن التأسيس بالشوارع لتقديم قصة يوم التأسيس في قالب إبداعي تعيد من خلاله إحياء ذكرى التأسيس وصولاً للوحدة الوطنية التي أرساها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وإنجازات أبنائه الملوك من بعده، وصولاً إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.