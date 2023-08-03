"نادك" توقع اتفاقية مع المتحدة للأعلاف لتنمية الثروة الحيوانية

وأكدت أن هذه الاتفاقية تتوافق مع استراتيجية نادك الجديدة التي أطلقتها تحت عنوان "فجر جديد" وتهدف من خلالها الى العمل عبر 3 محاور رئيسية تتركز في توسع عمليات الإنتاج والتوزيع وتطوير المنتجات الحالية، الألبان والعصائر، وذلك عبر الابتكار والاستثمار في سلاسل الإمداد مع استخدام التقنيات المتقدمة؛ إلى جانب تقديم محاصيل عالية الجودة للمستهلكين من الخضروات والفواكه، عبر التوسع في زراعة وإنتاج المحاصيل الزراعية في الحقول المفتوحة والبيوت المحمية الذكية، وأخيراً دخول (نادك) في قطاع اللحوم الحمراء لحل التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع، من خلال الاستثمار في بنية تحتية متقدمة.