الأولى في المدينة المنورة.. زراعة شرايين قلبية بتدخل محدود لمريض بمركز أمراض القلب

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي، أن المريض حضر إلى مركز القلب وهو يعاني من ضيق في التنفس وآلام بالصدر عند القيام بأي مجهود، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، بالإضافة لإجراء أشعة على القلب؛ اتضح وجود ضيق في ثلاثة شرايين تاجية.