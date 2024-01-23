الأولى في المدينة المنورة.. زراعة شرايين قلبية بتدخل محدود لمريض بمركز أمراض القلب

تمكنت الفِرَق الطبية بمركز أمراض وجراحة القلب عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، من إجراء عملية زراعة شرايين قلبية عن طريق تدخل جراحي بسيط قدره 1 سنتيمتر لمريض في العقد الخامس من العمر.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي، أن المريض حضر إلى مركز القلب وهو يعاني من ضيق في التنفس وآلام بالصدر عند القيام بأي مجهود، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، بالإضافة لإجراء أشعة على القلب؛ اتضح وجود ضيق في ثلاثة شرايين تاجية.
وأضاف التجمع أن الفريق الطبي قرر على الفور نقل المريض لغرفة العمليات لزراعة شرايين للمريض، عن طريق التدخل الجراحي عبر فتحة لا تزيد على 1 سم وفتح جزء صغير يسار منطقة القفص الصدري.
وتُعد هذه العملية الأولى في منطقة المدينة المنورة من حيث محدودية التدخل الجراحي وأخذ الأوردة من الأرجل عن طريق المنظار، وتكللت العملية الجراحية بالنجاح وغادر المريض المركز وهو بصحة جيدة.