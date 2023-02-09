ملتقى "علماء اليمن" بمأرب يحذر من تداعيات تجريف الحوثيين للمؤسسات التعليمية

وفي الورقة الثانية، تحدث الشيخ عدنان الأقطل عن دور العلماء والدعاة في الكشف عن الخرافات الحوثية، موضحاً أن أهم أسباب انتشارها هو الجهل وقلة الناصحين، محذرًا من التأثيرات السلبية والكارثية للخرافة، وما تخلفه من اضطرابات نفسية وحيرة لدى الناس، وما تنتجه من غلو وتطرف، ورواج لأهل الدجل والشعوذة.