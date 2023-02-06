"هيئة النقل" تُنفّذ أكثر من 200 ألف عملية فحص للأنشطة البرية والبحرية والسككية خلال يناير

وتنوّعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين عدم مطابقة حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وممارسة النشاط دون الحصول على تصريح أو بطاقة تشغيل، وتشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل، وسجل نشاط الأجرة "منشآت" أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار "أفراد"، والنقل التعليمي والمختص.