"تقديرهم واجب".. "شؤون الأسرة" يوضح أهمية مشاركة كبار السن مجتمعياً.. نسبتهم بالمملكة 6 %

ولفت شؤون الأسرة في إنفوجراف نشره اليوم، إلى أن أهمية المشاركة المجتمعية لكبار السن تتمثل في التقليل من الضغوط النفسية عليهم، وإشعارهم بأهميتهم ليستمر عطاؤهم، وشعورهم بالسعادة، وتحسين جودة حياتهم.