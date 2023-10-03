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"تقديرهم واجب".. "شؤون الأسرة" يوضح أهمية مشاركة كبار السن مجتمعياً.. نسبتهم بالمملكة 6 %

قال: تقلل من الضغوط النفسية عليهم وتشعرهم بأهميتهم ليستمر عطاؤهم
"تقديرهم واجب".. "شؤون الأسرة" يوضح أهمية مشاركة كبار السن مجتمعياً.. نسبتهم بالمملكة 6 %

أوضح مجلس شؤون الأسرة أهمية المشاركة المجتمعية لكبار السن، بتقديم إسهامات عديدة في المجتمع من خلال الأعمال التطوعية، والنشاطات المجتمعية المختلفة التي توظف خبراتهم وإمكاناتهم.

وأضاف المجلس بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، وتحت عنوان "تقديرهم واجب"، أن نسبة كبار السن من المواطنين بالمملكة تبلغ 6%، وزيادتهم المتوقعة خلال 2030 هي 15%.

ولفت شؤون الأسرة في إنفوجراف نشره اليوم، إلى أن أهمية المشاركة المجتمعية لكبار السن تتمثل في التقليل من الضغوط النفسية عليهم، وإشعارهم بأهميتهم ليستمر عطاؤهم، وشعورهم بالسعادة، وتحسين جودة حياتهم.

وتابع المجلس أنه يمكن توظيف خبرات كبار السن من خلال مشاركة تجاربهم الحياتية مع الآخرين للاستفادة منها، واستشارتهم في طرق تخطيطهم لمشكلات الحياة، وإشراكهم في جلسات حوارية للاستفادة من خبراتهم.

مجلس شؤون الأسرة
المشاركة المجتمعية لكبار السن

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