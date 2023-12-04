حائل.. سائقو النقل المدرسي بـ "تربة" و"الأجفر" يرفضون العمل

من جانبهم، عبّر عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات في مدينتي "تربة" و"الأجفر"، عن تذمرهم واستيائهم الشديدين من توقف حافلات النقل المدرسي عن نقل أبنائهم وبناتهم إلى مدارسهم، لا سيما وأنهم يدفعون رسوم النقل المدرسي 200 ريال، لكل طالب وطالبة؛ مطالبين الشركة المتعهدة بالتدخل السريع لحل المشكلة بينها وبين السائقين لإكمال مهمتهم في نقل الطلاب والطالبات للمصلحة العامة.