حائل.. سائقو النقل المدرسي بـ "تربة" و"الأجفر" يرفضون العمل

امتنع سائقو حافلات النقل المدرسي بمدينتي "تربة" و"الأجفر"، التابعتين لمحافظة بقعاء بمنطقة حائل، عن العمل لليوم الثاني؛ بسبب تأخر الشركة المتعهدة عن صرف رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر.
وقال عدد من سائقي حافلات النقل المدرسي "بنين" و"بنات" في مدينة تربة حائل لـ"سبق" إنهم لم يتسلّموا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر مضت، وهم الآن مقبلون على الشهر الرابع، وما زالت معاناتهم مستمرة دون معرفة الأسباب.
وأضافوا أن ذلك رغم التزامهم بالعمل خلال الفترة الماضية، ولم تبدر منهم أي ملاحظات أو مخالفات تستوجب حرمانهم من رواتبهم التي هي مصدر رزق أساسي لكثير منهم.
وتابعوا: نعاني كذلك من عدم وجود صيانة للحافلات في حال تعرضت لعطل، ونصلحها على حسابنا الخاص، وقد تواصلنا حضوريًا مع مسؤولي الشركة في محافظة بقعاء ومدينة حائل، بخصوص مشكلتي تأخر الرواتب وصيانة الحافلات، ولكن دون نتيجة إيجابية.
وناشد "السائقون"، المسؤولين في الشركة إيجاد حل عاجل وسريع لصرف رواتبهم المتأخرة، مؤكدين أن إيقاف الحافلات وعدم استمرارهم، هو بسبب عدم قدرتهم على تحمل مصروفات وقود وأعطال الحافلات.
من جانبهم، عبّر عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات في مدينتي "تربة" و"الأجفر"، عن تذمرهم واستيائهم الشديدين من توقف حافلات النقل المدرسي عن نقل أبنائهم وبناتهم إلى مدارسهم، لا سيما وأنهم يدفعون رسوم النقل المدرسي 200 ريال، لكل طالب وطالبة؛ مطالبين الشركة المتعهدة بالتدخل السريع لحل المشكلة بينها وبين السائقين لإكمال مهمتهم في نقل الطلاب والطالبات للمصلحة العامة.