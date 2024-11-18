"علوان" رئيسًا تنفيذيًا لهيئة "المسرح".. و"الواصل" لـ "الأدب والنشر"

في حين جاء اختيار الدكتور "الواصل" رئيسًا تنفيذيًا لهيئة الأدب والنشر والترجمة بعد مساهمته الفاعلة في إدارة مجموعة من المبادرات الرئيسية في الهيئة، حيثُ شغل مؤخرًا منصب مدير عام قطاع النشر فيها، وأشرف على تنظيم مجموعة من معارض الكتاب في المملكة، وهو حاصل على الدكتوراه في هندسة تصميم النظم عام 2017م من جامعة واترلو في كندا، وماجستير في هندسة تصميم النظم عام 2011م من الجامعة ذاتها، وبكالوريوس في التكنولوجيا الطبية الحيوية عام 2007م من جامعة الملك سعود، وعمل أستاذا مساعدًا في جامعة الملك سعود، ومدير برنامج التكنولوجيا الطبية الحيوية في الجامعة ذاتها بين 2018م و2022م، كما تولى عددًا من المناصب في مركز التطوير الإستراتيجي.