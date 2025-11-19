"العبدالكريم": مؤتمر التوحّد الدولي يعزّز التعاون ويواكب ارتفاع نسب الإصابة عالميًا

وأشار إلى أن الحضور الحكومي كان بارزًا، بمشاركة عدد من الوزارات والمراكز المتخصصة، فضلًا عن الدعم الكريم من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، الذي تشرف بافتتاح فعاليات المؤتمر. وأضاف أن كثافة الحضور في اليوم الأخير كانت مماثلة لليوم الأول، مما يعكس أهمية الحدث ونجاح رسالته المجتمعية.