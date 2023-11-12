وزير الاقتصاد يبحث مع عدد من المسؤولين في مقدونيا تعزيز العلاقات الاقتصادية والفرص الاستثمارية

كما ناقش الوزير الإبراهيم، مع وزير الاقتصاد في جمهورية مقدونيا الشمالية، كيرشنيك بكتيشي، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتعاون المتبادل في قطاعات الزراعة والطاقة والبنية التحتية وغيرها، وذلك خلال زيارة وزير الاقتصاد والتخطيط الرسمية لجمهورية مقدونيا الشمالية.