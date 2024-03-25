الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات.. تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية

ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية، الذي نص على أنه "يصح الخلع بتراضي الزوجَين كاملَي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حُكم قضائي".