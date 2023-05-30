تمت المهمة بنجاح... رائدا الفضاء السعوديان يودعان محطة الفضاء الدولية

ودّع رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني محطة الفضاء الدولية (ISS) على متن المركبة الفضائية عائدَين إلى الأرض، اليوم بعد تحقيقهما مستهدفات المهمة العلمية للمملكة، والتي تسعى للإسهام في الأبحاث العلمية التي تخدم البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًّا، وبناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة، وذلك صحبة طاقم مهمة AX-2، الذي ضمّ أيضًا رائدي الفضاء بيجي ويتسون وجون شوفنر.