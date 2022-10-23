"العجمي": "هيئة الترفيه" أصبحت داعمة للاقتصاد الوطني وأحد بدائل الاعتماد على النفط

وتابع: "وقد رأينا مدى الإقبال عليها من قبل المواطنين والمقيمين ومواطني دول الخليج وأغلب دول العالم؛ لما تتمتع به من تنوع في برامجها مما جعلها قبلة للكثيرين من المهتمين بالترفيه، وبذلك تكون وفرت الكثير للمواطنين والمقيمين من تكاليف السفر لبعض الدول للترفيه والسياحة، وقد وجدوا ضالّتهم في هيئة الترفيه، وما موسم الرياض إلا شاهد على تطور الهيئة وإبداعها، وهو يقدم الجديد في كل المجالات ويوافق العالمية باستهدافه لكل ما يمكن أن يطرأ من تغيرات جديدة على النواحي الترفيهية من فن وأدب وتراث وسياحة وكل ما يتعلق بالترفيه".