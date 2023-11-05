الجبر تحصد جائزة التميُّز في خدمة المستفيد بين شركات القطاع الخاص

حصلت شركة الجبر التجارية على جائزة التميُّز في تجربة المستفيد بين شركات القطاع الخاص، المقدَّمة من ملتقى تجربة المستفيد، الذي نظّمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، ممثلاً بمكتب العمل في محافظة الخُبر.
وجاء اختيار شركة الجبر التجارية لنيل الجائزة نظير تميُّزها في استحداث تجربة غنية وفريدة أمام عملائها عبر تقديم أفضل الخدمات لهم، والتطوير لهذه الخدمات؛ بهدف بناء علاقة مستدامة مع العملاء.
وتأتي هذه الجائزة تأكيداً آخر على تميُّز الشركة، التي حصلت أيضاً مطلع العام الحالي، على جائزة التميُّز في حماية المستهلك المقدَّمة من جمعية حماية المستهلك السعودية؛ كأول شركة في القطاع الخاص بالمملكة تحصل عليها.
وتسلَّم الجائزة مدير تطوير خدمات العملاء في شركة الجبر الدكتور باسم باعشر؛ من مدير عام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالرحمن المقبل؛ خلال فعاليات الملتقى.
وبهذه المناسبة تحدث نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجبر التجارية العضو المنتدب الأستاذ عبدالسلام الجبر؛ قائلاً: نعتز كثيراً بالجوائز والتكريم الذي نحصل عليه نظير تميّزنا في خدمة عملائنا، فذلك يعطينا مؤشراً إيجابياً عن نجاح إستراتيجيتنا في خدمة العملاء وتقديم أفضل الخدمات لهم، خصوصاً في خدمات ما بعد البيع التي نوليها النصيب الأكبر من الاهتمام وخططنا التطويرية، لأننا ننظر لها بأنها هي أساس علاقتنا المستدامة مع عملائنا الكرام.
واختتم الجبر؛ حديثه بأن الوصول إلى هذه المكانة المميزة بين شركات القطاع الخاص في جودة خدمة المستفيد تضاعف من المسؤولية على عواتق المسؤولين في الشركة كافة؛ للمواصلة على المنوال نفسه، والعمل على التطور المستمر لتكون الشركة دائماً في مستوى تطلعات عملائها.