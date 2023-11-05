الجبر تحصد جائزة التميُّز في خدمة المستفيد بين شركات القطاع الخاص

وبهذه المناسبة تحدث نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجبر التجارية العضو المنتدب الأستاذ عبدالسلام الجبر؛ قائلاً: نعتز كثيراً بالجوائز والتكريم الذي نحصل عليه نظير تميّزنا في خدمة عملائنا، فذلك يعطينا مؤشراً إيجابياً عن نجاح إستراتيجيتنا في خدمة العملاء وتقديم أفضل الخدمات لهم، خصوصاً في خدمات ما بعد البيع التي نوليها النصيب الأكبر من الاهتمام وخططنا التطويرية، لأننا ننظر لها بأنها هي أساس علاقتنا المستدامة مع عملائنا الكرام.