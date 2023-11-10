اختتام معرض "مورِّدِي أجزاء السيارات 1" بمشاركة 350 شركة محلية ودولية

واستقطب المعرض الذي تم تنظيمه بالشراكة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، والمركز الوطني للتنمية الصناعية؛ أكثر من 1300 مشارك من أكثر من 20 دولة حول العالم، إضافة إلى مشاركة أكثر من 350 شركة تعمل في مختلف سلاسل التوريد في صناعة السيارات.