برئاسة وزير الخارجية عقد الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني في نيويورك

واستعرض الاجتماع آفاق العلاقات الخليجية - البريطانية والتي تستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والتفاهم والتعاون لخدمة المصالح المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وأهمية مواصلة العمل المشترك بين الجانبين، والتعاون في عديد من المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والثقافية، كما بحث الاجتماع مستجدات ملف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، والحرص المتبادل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتنميتها.