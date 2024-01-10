باحثون بجامعة الملك سعود يستخدمون الذكاء الاصطناعي في كشف أسرار النخيل السعودية

وقال الدكتور مجدل سلطان بن سفران، الباحث الرئيس في الفريق البحثي، متحدثًا لـ"سبق": إن هذا البحث والنظام الذكي يعتبر باكورة سلسلة بحوث وأنظمة تقنية يعكف الفريق البحثي على العمل عليها؛ ومنها على سبيل المثال: التعرّف على أعمار النخيل، والتعرف على آفات النخيل. ويضيف الدكتور "بن سفران": أن النخيل والإبل رمزان رئيسيان لثقافة واقتصاد هذا الوطن؛ ولذلك تمّ التركيز على استخدام الذكاء الاصطناعي في تطبيقات النخيل والإبل. وقال: لقد سبق ونشر الفريق البحثي بحثًا متميزًا في التعرف على فصائل الإبل وخصائصها، وهاهو البحث الخاص بمسار النخيل تم نشره الآن.