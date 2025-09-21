طقس بداية الأسبوع .. الأرصاد هطول أمطار رعدية غزيرة على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية، في حين تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء منها، كذلك على مناطق نجران، الرياض، القصيم، حائل.