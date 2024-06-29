تقرير أمريكي: السعودية أهم من أي وقت مضى لأمريكا والاستقرار العالمي

وأشارت إلى أن الاستقرار في شبه الجزيرة العربية يُعتبر أمرًا مفروغًا منه من قِبل العديد من المراقبين في الغرب، وأن التحالف الأمني الرسمي بين السعودية وأمريكا يُعتبر مهمًّا لمصالح الولايات المتحدة الاقتصادية والوطنية، كما سيُشكِّل رادعًا قويًّا لإيران التي تم تحفيزها في السنوات الأخيرة بسبب ردود الفعل الأمريكية الضعيفة على العديد من استفزازاتها في المنطقة.