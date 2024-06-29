تقرير أمريكي: السعودية أهم من أي وقت مضى لأمريكا والاستقرار العالمي

قالت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية إنه في ظل الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط، تظل أهمية المملكة العربية السعودية للولايات المتحدة تتزايد بشكل ملحوظ.
وأضافت بأن الشرق الأوسط منطقة مركزية للاستقرار العالمي، ويمكن أن تكون أكثر اضطرابًا لولا دولة مؤثرة مثل السعودية وشركائها في مجلس التعاون الخليجي، الذين يمتلكون مصلحة راسخة في نظام اقتصادي وسياسي عالمي مستقر وفعّال.
وأشارت إلى أن الاستقرار في شبه الجزيرة العربية يُعتبر أمرًا مفروغًا منه من قِبل العديد من المراقبين في الغرب، وأن التحالف الأمني الرسمي بين السعودية وأمريكا يُعتبر مهمًّا لمصالح الولايات المتحدة الاقتصادية والوطنية، كما سيُشكِّل رادعًا قويًّا لإيران التي تم تحفيزها في السنوات الأخيرة بسبب ردود الفعل الأمريكية الضعيفة على العديد من استفزازاتها في المنطقة.
وأشارت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى حلفاء أقوياء في هذا العالم الناشئ متعدد الأقطاب، وقوة بحجم السعودية تضيف قيمة كبيرة إلى النظام العالمي، باعتبارها شريكًا في التحالف مع أمريكا، كما ستحتفظ المملكة العربية السعودية بجزء مهم من البنية التحتية السياسية والاقتصادية العالمية اللازمة لدعم هذا النظام في جميع أنحاء المنطقة والعالم.