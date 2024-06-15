شركة نستلة السعودية تدعم موسم الحج من خلال فريق متطوعي الإسعافات الأولية المخصص تحت مبادرة العون

انطلقت حملة ( عون ) التي تهدف إلى تقديم خدمات تطوعية احترافية لحجاج بيت الله لتيسير أداء مشاعرهم بكل يسر وسهولة من خلال متطوعين مقسمين على خمس فرق تطوعية وهي: الفريق الطبي، فريق الإسعافات الأولية، فريق الترجمة، فريق التوجيهات والترجمة، وفريق الدعم والخدمات اللوجستية، بشراكات عديدة مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص.
شاركت شركة نستلة العربية مع حملة العون حيث رعت فريق الإسعافات الأولية الذي ساهم في مساعدة الحجاج وتقديم خدمات طبية احترافية لهم. تعكس هذه المشاركة التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية وهدفها إلى وجود فرق تطوعية مؤهلة ومدربة لمساعدة حجاج بيت الله لأداء فريضة الحج. أيضاً حيث يعزّز العمل التطوعي في الحج بكافة صوره وأشكاله دور الشباب والفتيات السعوديين في خدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم وجعلهم نموذجاً مميزاً للتطوع.
يضم الفريق 100 متطوع، وقد قدموا خدمات إسعافات أولية جبارة للحجاج الذين يحتاجون إلى مساعدة فورية بسبب إصابات أو أعراض مفاجئة. وكان هذا الجهد ممكناً من خلال شراكات قوية مع منظمات مرموقة مثل الهلال الأحمر وعدة جامعات طبية سعودية.
بالإضافة إلى الرعاية، تبرعت نستلة بمنتجات لدعم فريق الإسعافات الأولية في عملهم التطوعي النبيل. وكانت من بين المنتجات المتبرع بها مياه نستلة وكيت كات ومنتجات غذائية كلوح البروتين والشوفان، مما يُظهر التزام الشركة الراسخ بالمساهمة في نجاح وسلامة موسم الحج.
وتؤكد هذه المبادرة التزام شركة نستلة بالمسؤولية الاجتماعية وجهودها المستمرة لدعم المجتمع والصحة والوطن.