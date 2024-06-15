شركة نستلة السعودية تدعم موسم الحج من خلال فريق متطوعي الإسعافات الأولية المخصص تحت مبادرة العون

انطلقت حملة ( عون ) التي تهدف إلى تقديم خدمات تطوعية احترافية لحجاج بيت الله لتيسير أداء مشاعرهم بكل يسر وسهولة من خلال متطوعين مقسمين على خمس فرق تطوعية وهي: الفريق الطبي، فريق الإسعافات الأولية، فريق الترجمة، فريق التوجيهات والترجمة، وفريق الدعم والخدمات اللوجستية، بشراكات عديدة مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص.