رئيس الوزراء الإسباني يستقبل وفد اللجنة المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة

استقبل بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا، في العاصمة مدريد اليوم، وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ورئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.