مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ أربعينية من مضاعفات حاده لعملية سمنة سابقة

والذي أضاف بأنه عند وصول المراجعة للعيادة، والإستماع إلى شكواها والإطلاع على تاريخها المرضي، تبين أنها راجعت العيادة بعد معاناة طويلة استمرت لسنوات وعدم القدرة على تناول الطعام، نتيجة إرتجاع المريء الحاد والمتزايد بصورة شبه يومية، خاصة في الشهور الأخيرة قبل الوصول للمستشفى ، وعلى الفور تم إخضاعها لمجموعة من التحاليل المخبرية والفحوصات بالأشعة المقطعية (C.T Scan)، بالإضافة إلى عمل منظار علوي للمعدة، وقد كشفت النتائج عن صعود شبه كامل للمعده إلى منطقه الصدر بجوار القلب، مع وجود فتق كبير بالحجاب الحاجز، بالإضافه إلى حدوث إلتواء بمنطقه الأمعاء المتصله بالمعده، ناتجه عن فشل عمليه تحويل مسار المعده السابقه.