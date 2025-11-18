مشروع "حياة" بالرياض من ماونتن فيو… نموذج سكني جديد يدعم جودة الحياة

أعلنت شركة ماونتن ڤيو السعودية عن إطلاق مشروع "حياة" بالتعاون مع NHC، في خطوة تعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين في تقديم قيمة عمرانية مضافة لقطاع الإسكان السعودي. ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي في ضاحية الفُرسان شمال شرق الرياض بالقرب من مطار الملك خالد الدولي وجامعة الأميرة نورة، وهو ما يجعله في قلب مناطق النمو والتوسع العمراني التي تشهدها العاصمة اليوم.
وتبلغ مساحة أرض المشروع نحو 932,250 مترًا مربعًا ضمن ضاحية الفُرسان التي تتجاوز مساحتها 35 مليون متر مربع، كما يضم المشروع حوالي 1,700 فيلا بتصميمات ومساحات متنوعة تتراوح بين 244 و387 مترًا مربعًا، بما يلبي احتياجات مختلف أنماط الأسر السعودية ويقدّم حلولًا سكنية تناسب التطلعات المستقبلية للعائلات الباحثة عن بيئة مستقرة وفاخرة وذات جودة عالية.
ويستهدف "حياة" تقديم تجربة سكنية تعتمد على بنية عمرانية متكاملة تُراعي الخصوصية وسهولة الحركة داخل المجمع، إلى جانب توفير مساحات خضراء واسعة وممرات للمشي والدراجات ومرافق ترفيهية ورياضية تتكامل مع الخدمات التجارية القريبة، لتقديم نموذج مجتمعي متوازن بين الحياة الصحية والراحة اليومية والرفاهية العصرية.
ولا يقف المشروع عند حدود التصميم العمراني المتميز، بل يستند إلى فلسفة ماونتن ڤيو القائمة على مفهوم "جودة الحياة"، والذي تُعد فيه التجربة الإنسانية محورًا رئيسيًا في التخطيط. ويتجلى هذا المفهوم في وجود ذا لايت هاوس ، وهو مركز مجتمعي مبتكر يتيح للسكان المشاركة في أنشطة ثقافية واجتماعية تخلق بيئة أكثر ترابطًا وأعمق تأثيرًا على جودة الحياة. فالسعادة هنا ليست عنصرًا ثانويًا، بل هدفًا رئيسيًا يسعى المشروع إلى تحقيقه عبر التفاصيل الصغيرة والبنية الاجتماعية التي تُبنى بين السكان.
ويعبّر المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن ڤيو، عن هذه الرؤية بقوله: "مشروع حياة يجسد رؤيتنا التي تتمثل في إعمار الأرض وإسعاد من حولنا. نحن لا ننشئ مباني فقط، بل نبني أسلوب حياة متكامل يضع رفاهية الإنسان في المقدمة، ويخلق مجتمعات نابضة بالحياة ذات جودة ومعنى"
ويمثل المشروع خطوة جديدة في مسار توسع ماونتن ڤيو داخل المملكة التي ترى فيها الشركة منطقة النمو الأهم خلال السنوات القادمة. ويأتي هذا التوسع مستندًا إلى خبرة عملية واسعة اكتسبتها الشركة من تنفيذ أكثر من عشرين مشروعًا في مصر على مدار نحو عقدين، بالإضافة إلى قاعدة سكانية تفوق 50 ألف عائلة، وهو ما يمنحها القدرة على تقديم حلول تطوير عقاري محسّنة بناءً على تجارب سابقة ناجحة.
وتعكس الاستثمارات التي تتجاوز 600 مليون دولار في مشروع "حياة" التزام ماونتن ڤيو طويل الأمد تجاه السوق السعودي. ويؤكد سليمان في هذا الصدد: "دخولنا للسعودية ليس خطوة تجارية فقط، بل هو رؤية استراتيجية طويلة الأمد. نحن فخورون بأن مساهمتنا تأتي من خلال مشروع يساند أهداف الإسكان وجودة الحياة التي تقودها رؤية 2030."
وبينما تستمر المملكة في تحقيق قفزات نوعية في تنمية قطاع الإسكان، يبرز مشروع "حياة" كأحد النماذج العمرانية التي تمزج بين الحداثة والهوية المحلية، وتعزز من مفهوم المجتمعات المتكاملة التي تتفاعل مع مدن ذكية تتطور باستمرار. ويعكس ذلك توازنًا فريدًا بين التوسع العمراني السريع وتطوير مساحات إنسانية تعطي الأولوية للجودة والرفاهية والسلامة.
ومع انطلاق مراحل تنفيذ المشروع، تتجه الأنظار إلى "حياة" بوصفه أحد أبرز المشاريع الداعمة لرؤية المملكة في تعزيز استدامة المجتمعات السكنية، وتقديم تجربة معيشية ترتقي لطموح الأسر السعودية، وتشكّل فصلًا جديدًا لمفهوم الحياة السكنية الحديثة في الرياض.