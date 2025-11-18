مشروع "حياة" بالرياض من ماونتن فيو… نموذج سكني جديد يدعم جودة الحياة

ويعبّر المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن ڤيو، عن هذه الرؤية بقوله: "مشروع حياة يجسد رؤيتنا التي تتمثل في إعمار الأرض وإسعاد من حولنا. نحن لا ننشئ مباني فقط، بل نبني أسلوب حياة متكامل يضع رفاهية الإنسان في المقدمة، ويخلق مجتمعات نابضة بالحياة ذات جودة ومعنى"

ويمثل المشروع خطوة جديدة في مسار توسع ماونتن ڤيو داخل المملكة التي ترى فيها الشركة منطقة النمو الأهم خلال السنوات القادمة. ويأتي هذا التوسع مستندًا إلى خبرة عملية واسعة اكتسبتها الشركة من تنفيذ أكثر من عشرين مشروعًا في مصر على مدار نحو عقدين، بالإضافة إلى قاعدة سكانية تفوق 50 ألف عائلة، وهو ما يمنحها القدرة على تقديم حلول تطوير عقاري محسّنة بناءً على تجارب سابقة ناجحة.