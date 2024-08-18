"هيئة فنون العمارة" تطلق "جسور" لدعم المبدعين المحليين

أطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم، مساء اليوم، برنامج "جسور"، أحد برامج مبادرة "صمم في السعودية"، الهادف إلى تعزيز التعاون بين المبدعين المحليين والشركات الرائدة والعملاء الباحثين عن تصاميم فريدة ومبتكرة.
ويعمل البرنامج على ربط المصممين بشركاء تجاريين مهتمين بالابتكار، مما يتيح للمصممين فرصة تحويل أفكارهم الإبداعية إلى منتجات ملموسة، كجزء من جهود الهيئة لدعم المواهب المحلية في مجال التصميم الصناعي، وتصميم المنتجات، ومن خلال برنامج جسور يمكن للمصممين تقديم تصاميم تلبي توقعات السوق والمستخدمين، مما يعزز مكانتهم المهنية، ويفتح أمامهم فرصاً جديدة للنمو والنجاح في صناعة التصميم، كما يساعد البرنامج العلامات التجارية على اكتشاف وتبني تصاميم مبتكرة للمصممين الصناعيين المشاركين في البرنامج.
وأوضحت الهيئة أن برنامج "جسور" يهدف إلى تسهيل التعاون بين العلامات التجارية والمصممين من خلال تقديم الدعم والموارد اللازمة لتعزيز التعاون الفعّال وتحقيق الأهداف المشتركة، كما أنه يهدف إلى توفير شراكات مستدامة بين العلامات التجارية والمصممين عبر إسهامه في بناء علاقات طويلة الأمد ومستدامة تسهم في النمو المتبادل، وتشجيع الابتكار المستمر، إضافة إلى تعزيز الإبداع في قطاع التصميم الصناعي وتحفيز الابتكار وتطوير تصاميم فريدة تلبي احتياجات السوق وتعزز التنافسية.
وبيّنت الهيئة أن البرنامج يستهدف ثلاث فئات رئيسية من المستفيدين، وهم: المصممون الصناعيون، والمشاريع الخاصة، وعلامات التصميم التجارية، مؤكدةً أن البرنامج سيسهم في توفير فرص لتنظيم مسابقات متعلقة بالتصميم بالتعاون مع علامات تجارية كبرى، بحيث توفر للمصممين المحليين فرص عرض مهاراتهم التصميمية والمنافسة من خلال برنامج محفز، بالإضافة إلى تطوير مشاريع خاصة تمكن المصممين المتميزين لقيادة مشاريع تصميم خاصة للعملاء من القطاع الحكومي والخاص، علاوةً على تقديم جلسات إرشادية بقيادة خبراء في قطاع التصميم الصناعي كجسر للتواصل مع المصممين لاكتساب نصائح قيمة، وتعزيز مهاراتهم وفهم السوق.
ومن المتوقع أن يشهد البرنامج مشاركة واسعة من المهتمين والمبدعين في المجال، حيث سيسهم في بناء جسور التواصل وتعزيز الشراكات الفعالة بين جميع الأطراف المعنية.
ودعت الهيئة المهتمين بالبرنامج لزيارة الموقع الرسمي والاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/jusoor-competition/ .