"هيئة فنون العمارة" تطلق "جسور" لدعم المبدعين المحليين

وبيّنت الهيئة أن البرنامج يستهدف ثلاث فئات رئيسية من المستفيدين، وهم: المصممون الصناعيون، والمشاريع الخاصة، وعلامات التصميم التجارية، مؤكدةً أن البرنامج سيسهم في توفير فرص لتنظيم مسابقات متعلقة بالتصميم بالتعاون مع علامات تجارية كبرى، بحيث توفر للمصممين المحليين فرص عرض مهاراتهم التصميمية والمنافسة من خلال برنامج محفز، بالإضافة إلى تطوير مشاريع خاصة تمكن المصممين المتميزين لقيادة مشاريع تصميم خاصة للعملاء من القطاع الحكومي والخاص، علاوةً على تقديم جلسات إرشادية بقيادة خبراء في قطاع التصميم الصناعي كجسر للتواصل مع المصممين لاكتساب نصائح قيمة، وتعزيز مهاراتهم وفهم السوق.