مبادرة "طريق مكة" تُخَفف مشقة الحج عن كبار السن من إندونيسيا

من جانبها، عبّرت الحاجّة سوياتني بنتي أمات، البالغة من العمر 68 القادمة من مدينة بوروريجو في جاوة الوسطى، عن شعورها بالامتنان للمملكة على ما تقوم به من خدمات جليلة لضيوف الرحمن، مفيدةً بأن مبادرة "طريق مكة" خففت عنهم الكثير من المشقة التي كانوا يواجهونها في السفر المعتاد، خاصة في هذا العمر المتقدم؛ حيث أسهمت بشكل كبير في تسهيل رحلتهم لأداء مناسك الحج وتعزيز راحتهم وسلامتهم.