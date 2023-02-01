الأسواق الشعبية بعرعر.. 50 عامًا تحكي ملامح رحلة اقتصادية واجتماعية للأهالي

وأسِّسَت هذه "الدكاكين" قبل عدة عقود، وعُرِفت بمسميات مختلفة، منها سوق السمن أشهر الأسواق التي يباع فيها السمن البري، وأصبح مركزًا تجاريًا شعبيًا في تلك المرحلة للتبادل التجاري الدولي، ويعود سبب تسميته نظرًا لوفرة بيع السمن البري به تحديدًا في ذلك الوقت؛ حيث لا يخلو أي محل من بيعه، بالإضافة إلى بيع "التمن العراقي" والسكر والأقط والدلال والخيام وملحقاتها وغيرها.