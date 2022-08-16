إنجازات "رقمن" حاضرة.. هنا مشاريع نوعية لـ"الدارة" سخّرت فيها التقنية لصون "التراث"

ونجحت "الدارة" -من خلال مشاريعها النوعية ومراكزها العلمية المتخصصة- في تسخير السبل والإمكانات المتطورة للحفظ الرقمي، واستطاعت حفظ مواد كثيرة جدًّا من المواد المختلفة، معتمدةً في ذلك على سلسلة من السياسات والإجراءات والاستراتيجيات اللازمة لضمان استمرار إمكانية الوصول إلى المواد الرقمية المعاد تشكيلها، كما نجحت في إثراء الموسوعة العالمية "ويكيبيديا" بالمحتوى العربي من خلال مبادرتها التطوعية "ويكي دون"، والتي استطاعت ترجمة 42 مقالًا من الإنجليزية للعربية؛ بهدف إثراء المحتوى العربي بشكل علمي ذي تأثير، والرفع عن طريق المشاركة التطوعية للطلبة من عدد المقالات العربية التي لا تتجاوز 13% من إجمالي اللغات الأخرى.