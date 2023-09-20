"كأس اليوم الوطنيّ" تنطلق في الطائف تزامناً مع الذكرى الـ93 لتوحيد المملكة.. السبت

ينظّم نادي سباقات الخيل، السبت المقبل، النسخة الثانية من بطولة كأس اليوم الوطنيّ، ضمن فعاليات الحفل الـ48 من موسم سباقات الطائف، الذي يُقام على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية.
وتعدّ البطولة احتفالية خاصّة بمناسبة عظيمة، وغالية تتمثّل في يوم توحيد المملكة العربيّة السعوديّة، على يد الملك المؤسّس عبدالعزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، يوم الـ23 من سبتمبر عام 1953م، بعد رحلة عِمادها كتاب الله وسنة نبيه رفرفت في أرجائها راية التوحيد، بدأت بدخول الرياض، التي باتت عاصمة النهضة والقرار والحضارة، وتكللت بدخول أطيب البقاع، مكّة المكرّمة.
وبهذه المناسبة الوطنيّة الخالدة، صرّح الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة ھيئة الفروسيّة رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، قائلاً: "يسعدني أن أتقدّم بالتهنئة إلى مقام سيّدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وإلى مقام صاحب السموّ الملكيّ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة اليوم الوطنيّ الثالث والتسعين، الذي يشهد نهضة كبرى وشاملة، وهو امتداد لما قامت عليه هذه البلاد، وهي شريعة الإسلام؛ حيث باتت المملكة العربيّة السعوديّة أيقونة عالمية بارزة في التطور الشامل بتعدد أطيافه ومضرب مثل في التميّز عالميّاً".
وأضاف الأمير بندر: "نحن نعيش اليوم في نادي سباقات الخيل، تحديداً في ميدان الملك خالد بن عبد العزيز بالطائف، مناسبة عزيزة وفرحة الذكرى الثالثة والتسعين، التي تتزامن مع إقامة الحفل الثامن والأربعين، الذي يتضمّن كأس اليوم الوطنيّ في نسخته الثانية، وجائزته الماليّة الكبرى التي تبلغ نصف مليون ريال، ولا يخفى على أحد التواجد الكبير من قبل الملّاك والمدرّبين والخيّالة المشاركين فيه، رغبة في تسجيل أسمائهم بمداد من ذهب في سجلّ انتصاراتهم السباقيّ بهذا الكأس ومسمّاه الغالي على قلوب جميع أبناء هذا الوطن ومحبّيه من مختلِف بقاع المملكة".
وتابع: "بكلّ تأكيد، نفخر جميعاً في نادي سباقات الخيل، بأن نكون عنصراً مشاركاً في هذا الاحتفال الوطنيّ التاريخيّ".