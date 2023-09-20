"كأس اليوم الوطنيّ" تنطلق في الطائف تزامناً مع الذكرى الـ93 لتوحيد المملكة.. السبت

وأضاف الأمير بندر: "نحن نعيش اليوم في نادي سباقات الخيل، تحديداً في ميدان الملك خالد بن عبد العزيز بالطائف، مناسبة عزيزة وفرحة الذكرى الثالثة والتسعين، التي تتزامن مع إقامة الحفل الثامن والأربعين، الذي يتضمّن كأس اليوم الوطنيّ في نسخته الثانية، وجائزته الماليّة الكبرى التي تبلغ نصف مليون ريال، ولا يخفى على أحد التواجد الكبير من قبل الملّاك والمدرّبين والخيّالة المشاركين فيه، رغبة في تسجيل أسمائهم بمداد من ذهب في سجلّ انتصاراتهم السباقيّ بهذا الكأس ومسمّاه الغالي على قلوب جميع أبناء هذا الوطن ومحبّيه من مختلِف بقاع المملكة".