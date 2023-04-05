قبل انتهاء المهلة.. "الأمن العام" يدعو إلى المبادرة بترخيص الأسلحة غير النظامية

نبّه الأمن العام عموم المواطنين إلى المبادرة بترخيص الأسلحة والذخائر قبل نهاية المهلة المحددة 16 شوال المقبل.
وقال حساب الأمن العام على تويتر: بادر ورخّص سلاحك قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية.
ويتم الترخيص من خلال حجز موعد عن طريق منصة "أبشر" بأقرب إدارة أو شعبة أسلحـة بشُرَط ومحافظات المناطق، وإحضار جميع الاشتراطات الموضحة في "أبشر" لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وإحضار الأسلحة المراد ترخيصها دون ذخيرة.
واشترط الأمن العام إحضار نسخة من موعد الترخيص في "أبشر"، مشتملة على موقع إدارة الأسلحـة في المنطقة وتاريخ الموعد في حال الرغبة بنقل الأسلحة من المحافظات والمراكز والهجر للترخيص.