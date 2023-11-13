"مشاة الرياض" يشاركون في فعاليّة "امش 30" لنشر ثقافة رياضة المشي

استمرارًا للشراكات التي يسعى لها #مشاة_الرياض في نشر ثقافة رياضة #المشي_للصحة في المجتمع، فقد شارك عدد من أعضائه يوم السبت الماضي في فعالية #امش30 التي نظمتها وزارة الصحة بحضور فهد الجلاجل وزير الصحة وعددٍ من مساعديه ووكلاء الوزارة ومنسوبيها وعددٍ من القيادات الصحية، حيث احتضنت المدينة الرقمية بالعاصمة الرياض هذه الفعالية ونفذت بالتزامن في جميع مناطق السعودية.
وكان حضور #مشاة_الرياض بارزًا من خلال العبارات التحفيزية التي أطلقها أعضاؤه في ساحة المدينة الرقمية التي ضمت عددًا من الفعاليات المصاحبة وعددًا من الجهات الصحية المشاركة، بعدها توجه المشاركون إلى بوابة البداية يتقدمهم وزير الصحة، وبدأ المشي لمدة نصف ساعة وبعدها التقطت الصورة التذكارية للمشاركين.
وعبّر الوزير عند لقائه عددًا من مشاة الرياض عن سعادته بمشاركتهم والمشي معهم ورغب بالاستماع لقصص نجاحهم، حيث قدم قائد الفريق عبدالمحسن الرسيني عددًا من الأعضاء الذين حققوا نجاحات في التخلص من السمنة والأمراض المزمنة من خلال الانتظام على المشي فقد استمع لتجربة المهندس إبراهيم السعدوني والذي أُصيب بجلطة بسبب ارتفاع الكوليسترول نتيجة الخمول وضعف النشاط البدني، واستطاع بفضل الله ثم بالمشي والانتظام مع المجموعات المحفزة عليه تجاوز تلك المرحلة ويستمتع حاليًا بالمشي لمسافات طويلة.
كما ذكر "راكان الحبردي" تجربته مع مرض ضغط الدم التي استمرت لإحدى عشرة سنة فيتناول الأدوية وبعد تعرفه على مشاة الرياض في عام 2019 وانتظامه على المشي استطاع وتحت الإشراف الطبي إيقاف أدوية الضغط ويتمتع بحمد الله بضغط دم طبيعي وهو اليوم قائد نشاط المسافات الطويلة بمشاة الرياض.
أما "سلطان الشهري" والذي أُصيب بمرض السكري وجلطتين في القلب وأجرى عملية قسطرة، فقد وجد العافية والصحة بعد أن وجد البيئة المحفزة للانتظام في المشي والأكل الصحي حيث أوقف الأنسولين ويستمتع حاليًا بجودة حياة عالية بفضل الله.
وعبّر عبدالمحسن الرسيني عن شكره لوزير الصحة على تنظيم الوزارة لهذه الفعاليّة السنوية التي يشارك فيها مشاة الرياض منذ النسخة الأولى، وقدم الدعوة له لمشاركة مشاة الرياض في أحد نشاطاتهم الأسبوعية فجر كل جمعة والتي بدأت منذ يوم الجمعة 15 صفر 1437 – 28 نوفمبر 2015 واستمرت خلال الثماني سنوات الماضية بهدف تعزيز الصحة والرياضة وليكون #المشي_للصحة جزءًا من الحياة اليومية لتحقيق رؤية الفريق #سكان_الرياض_يمشون وتصبح #الرياض_العاصمة_النشطة وبذلك يُسهم الفريق في تحقيق أحد مستهدفات #رؤية_السعودية_2030في زيادة نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعيًا من 13% الى 40%.
كما دعا "الرسيني" سكان العاصمة لجعل هذه الفعاليّة السنوية #امش30 بداية للانتظام في المشي من خلال الانضمام إلى مجموعات المشي في مبادرة #احياؤنا_تمشي التي أطلقها #مشاة_الرياض منذ خمس سنوات بالتعاون مع جمعيات التنمية بالأحياء لتأسيس فريق مشي في كل حي من أحياء مدينة الرياض، فوصل عدد الفرق حتى الآن إلى 22 فريقًا وعدد المستفيدين إلى 1800 مستفيد ولله الحمد.