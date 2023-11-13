"مشاة الرياض" يشاركون في فعاليّة "امش 30" لنشر ثقافة رياضة المشي

وعبّر عبدالمحسن الرسيني عن شكره لوزير الصحة على تنظيم الوزارة لهذه الفعاليّة السنوية التي يشارك فيها مشاة الرياض منذ النسخة الأولى، وقدم الدعوة له لمشاركة مشاة الرياض في أحد نشاطاتهم الأسبوعية فجر كل جمعة والتي بدأت منذ يوم الجمعة 15 صفر 1437 – 28 نوفمبر 2015 واستمرت خلال الثماني سنوات الماضية بهدف تعزيز الصحة والرياضة وليكون #المشي_للصحة جزءًا من الحياة اليومية لتحقيق رؤية الفريق #سكان_الرياض_يمشون وتصبح #الرياض_العاصمة_النشطة وبذلك يُسهم الفريق في تحقيق أحد مستهدفات #رؤية_السعودية_2030في زيادة نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعيًا من 13% الى 40%.