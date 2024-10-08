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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس تونس بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد -أيده الله- بتميُّز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

تونس
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرئيس قيس سعيد

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