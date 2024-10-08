خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس تونس بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة.