للوقوف على الجاهزية.. فرضية حريق وهمي تُخلي مبنى الهلال الأحمر بتبوك

ويأتي تنفيذ الفرضية للوقوف على حالة الاستعداد لدى موظفي الفرع للتعامل مع مثل هذه الحالات في حال حدوثها لا سمح الله، ورفع درجة التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، ومدى الجاهزية لدى الكوادر البشرية، أو الآلية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحوادث.