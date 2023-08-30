للوقوف على الجاهزية.. فرضية حريق وهمي تُخلي مبنى الهلال الأحمر بتبوك

نفّذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك فرضية حريق داخل مبنى الفرع بمشاركة الجهات الحكومية.
وتعود تفاصيل الفرضية إلى نشوب حريق في قسم الأرشيف بإدارة الموارد البشرية؛ حيث تم إخلاء كامل المبنى وفق البروتوكولات واستدعاء الجهات ذات العلاقة.
ويأتي تنفيذ الفرضية للوقوف على حالة الاستعداد لدى موظفي الفرع للتعامل مع مثل هذه الحالات في حال حدوثها لا سمح الله، ورفع درجة التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، ومدى الجاهزية لدى الكوادر البشرية، أو الآلية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحوادث.
وقدم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة نواف بن مياح العنزي شكره لجميع الجهات المشاركة والمساندة في نجاح الفرضية.