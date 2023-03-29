"الثقافة" و"الرياضة" تُطلقان بطولة رمضان التصنيفية للبادل بالرياض

وتعد "البادل" من رياضات المضرب، لكنها تختلف عن رياضة التنس الأرضي، وعادةً ما تُلعب البادل بشكلٍ زوجي في ملعب مُغلق بنحو 25% أصغر من حجم ملعب التنس، وتكمن الاختلافات الرئيسة في أنَّ ملعب البادل بهِ جدران زجاج، ويمكن لعب الكرات عليها كما في لعبة الأسكواش، كما يجب أن يكون ارتفاع الكرة أثناء اللعب عند مستوى الخصر أو أقل منه، ومن القواعد الأساسية للعبة أن تبدأ كل لعبة بإرسال الإرسال إلى ملعب الخصم بشكلٍ قطري مشابه للتنس، ومن يجب على اللاعب أن يسمح للكرة أن ترتد مرة واحدة قبل ضربه، ويجب أن يبقي المرسل قدماً واحدة على الأقل على الأرض عند الضرب.