"العنزي" يلتقي ممثلي دار الفتوى بالبرازيل على هامش المؤتمر الدولي لمسلمي أمريكا اللاتينية

يذكر أن الجمعية الخيرية الإسلامية بالبرازيل تأسست في عام 1929 من قبل مجموعة من المهاجرين المسلمين، وترتكز الجمعية في وجودها وعملها على مبادئ الإسلام وتعمل بنشاط لتعزيز الإجراءات لخدمة المجتمع والمحتاجين بغض النظر عن العرق أو العقيدة أو اللون وهي منظمة غير ربحية ملتزمة بمساعدة المجتمع المسلم وغير المسلم، وترعى إدارة الجمعية مسجد البرازيل، وهو أول وأكبر مسجد في أمريكا اللاتينية الواقع في وسط مدينة ساو باولو، والمدرسة الإسلامية البرازيلية التي تدرس حوالي 500 طالب كما تدير الجمعية أيضاً أعمال المقبرة الإسلامية البرازيلية.