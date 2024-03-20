محليات
اليوم.. "المرور" يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر أبشر
يستمر حتى غد الخميس.. و4 خطوات للمشاركة لجميع الراغبين
تبدأ الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، بطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.
وأعلن "المرور" في تغريدة على "إكس"، طرح المزاد الذي سيستمر حتى الغد الخميس 21 مارس.
وأضاف، أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد، وحدّد طريقة المشاركة، حيث يتم أولاً الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، وبعدها اختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.