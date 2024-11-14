مركز الملك سلمان للإغاثة ينفّذ مشروعًا لإيواء العائدين من باكستان إلى أفغانستان والمتضررين من الفيضانات

ويهدف المشروع إلى توزيع 4.882 من المواد الإيوائية المتنوعة؛ كالخيام والبطانيات والفرش البلاستيكية وغيرها من المستلزمات الإيوائية الأساسية؛ إذ يستهدف المشروع ولايات: (كابل، وغزني، وباميان، وبدخشان، وقندز، وبغلان، وبروان، وكابيسا، وبنجشير، وهرات، ونيمروز، وننجرهار، ولغمان)، ويستفيد من المشروع 29.292 فردًا.