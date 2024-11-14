مركز الملك سلمان للإغاثة ينفّذ مشروعًا لإيواء العائدين من باكستان إلى أفغانستان والمتضررين من الفيضانات

بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتنفيذ مشروع الإيواء للعائدين من باكستان إلى أفغانستان، والمتضررين من الفيضانات للعام 2024م.
ويهدف المشروع إلى توزيع 4.882 من المواد الإيوائية المتنوعة؛ كالخيام والبطانيات والفرش البلاستيكية وغيرها من المستلزمات الإيوائية الأساسية؛ إذ يستهدف المشروع ولايات: (كابل، وغزني، وباميان، وبدخشان، وقندز، وبغلان، وبروان، وكابيسا، وبنجشير، وهرات، ونيمروز، وننجرهار، ولغمان)، ويستفيد من المشروع 29.292 فردًا.
ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب الأفغاني في مختلف الأزمات.