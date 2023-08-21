توقيع اتفاقية بين جمعية براءة لأمراض دم وسرطان الأطفال والتجمّع الصحي بمكة
شهدت جمعية براءة لأمراض دم وسرطان الأطفال بمكة المكرمة، اليوم، توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية مع التجمّع الصحي بمكة.
جاء ذلك بحضور ومشاركة الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور حاتم أحمد العمري، والدكتور هلال المالكي المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال بمكة، والدكتور صالح نوح الشنبري رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الثالث غير الربحي، وذلك من أجل رعاية الأطفال المصابين بالسرطان والإشراف على علاجهم.
وشكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور صالح نوح الشنبري التجمّع الصحي ومستشفى الولادة والأطفال على هذه المبادرة التي ستكون حافزًا للقطاع غير الربحي والسعي وفق رؤية المملكة 2030، وذلك بتحقيق التكاملية بين القطاعين.
وفي ختام المراسم، شكر الدكتور حاتم أحمد العمري الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة جمعية براءة على رعايتها الأطفال المصابين بالسرطان، وأشاد بجهودهم المبذولة في سبيل ذلك.