وصول الفوج الأول من حجاج السودان عبر ميناء جدة الإسلامي

استقبلت شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا "مشارق" -اليوم- أول فوج يصل إلى مكة المكرمة من حجاج السودان القادمين عبر ميناء جدة الإسلامي.
ونظمت الشركة حفل استقبال، جرى خلاله تقديم الهدايا والورود وسقيا ماء زمزم، مع ترديد الوصلات الترحيبية وعدد من الفعاليات التي تجسّد مشاعر الاحتفاء.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة عدنان مندورة، أن الشركة تسعى إلى تقديم أقصى مستويات الراحة لضيوف الرحمن خلال رحلة الحج، تحقيقاً لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة - أيدها الله - في العناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
من جهتهم، أشاد عدد من الحجاج السودانيين بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتسخيرها كل سبل الراحة لهم.في سياق
متصل أشاد عدد من ضيوف الرحمن الذين يحرصون على زيارة المدينة المنورة في الموسم الأول من الحج، بالخدمات التي تُقدمها المملكة لهم، للتيسير عليهم لأداء عبادتهم بكل راحة واطمئنان.
وعبر لـ "واس" الحاج محمد عوض عليم من السودان، عن فخره الكبير بهذا البلد المبارك وقيادته وشعبه، الذين يبذلون الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم.
بدوره أكد الحاج عمر أحمد من مصر، أن هذه البلاد المباركة لا تألو جهداً لخدمة الإسلام والمسلمين، إلى جانب ما تقدمه من رعاية واهتمام لخدمة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مُشيداً بالتطور الكبير والقفزات المتتابعة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات.
كما أثنى الحاج بن عباس عبدالنور من الجزائر، على ما يلقاه ضيوف الرحمن منذ وصولهم من عناية واهتمام، وخدمات متتابعة للتيسير عليهم، داعياً الله تعالى أن يبارك في هذه البلاد وأهلها نظير ما يقدمونه من خدمات لا تُحصى للإسلام والمسلمين.
من جهتهما عبر الحاج عشاب البشير، والحاج هشام بن حسن من المغرب، عن شُكرهما للمملكة التي بادرت بالوصول لضيوف الرحمن في بُلدانهم قبل مغادرتهم للأراضي المقدسة عبر مبادرة "طريق مكة"، وإنهاء كافة إجراءاتهم من مطار المغادرة، مما سهل عليهم كثيراً واختصر وقتاً كبيراً، مُبتهلين لله تعالى بالدعاء بأن يُديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ويحفظها من كل شر نظير ما تبذله من جهد كبير لخدمة ضيوف الرحمن.