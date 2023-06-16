وصول الفوج الأول من حجاج السودان عبر ميناء جدة الإسلامي

من جهتهما عبر الحاج عشاب البشير، والحاج هشام بن حسن من المغرب، عن شُكرهما للمملكة التي بادرت بالوصول لضيوف الرحمن في بُلدانهم قبل مغادرتهم للأراضي المقدسة عبر مبادرة "طريق مكة"، وإنهاء كافة إجراءاتهم من مطار المغادرة، مما سهل عليهم كثيراً واختصر وقتاً كبيراً، مُبتهلين لله تعالى بالدعاء بأن يُديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ويحفظها من كل شر نظير ما تبذله من جهد كبير لخدمة ضيوف الرحمن.