إنقاذ حياة 816 مستفيدًا بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة خلال عام

وبيّن التجمع الصحي أن عدد عمليات القسطرة القلبية التي أجريت في المركز بلغ 7251 عملية؛ فيما بلغ عدد عمليات القلب المفتوح 836 عملية، كما استفاد 793 مراجعًا من جراحة اليوم الواحد بالمركز، وتم إجراء 739956 فحصًا مخبريًّا و18025 إجراء أشعة شملت جميع أنواع الأشعة التي تساعد في تشخيص الحالات، كما تم صرف 125391 وصفة علاجية من خلال الرعاية الصيدلية.