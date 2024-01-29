إنقاذ حياة 816 مستفيدًا بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة خلال عام

تَمكنت الفِرَق الطبية بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة، من إنقاذ حياة 816 مستفيدًا من خلال معامل القسطرة القلبية خلال العام 2023م.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المركز قدّم خدمات طبية متكاملة لـ944308 مراجعين في عدد من التخصصات والأقسام الطبية في المركز؛ فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 51243 مراجعًا.
وبيّن التجمع الصحي أن عدد عمليات القسطرة القلبية التي أجريت في المركز بلغ 7251 عملية؛ فيما بلغ عدد عمليات القلب المفتوح 836 عملية، كما استفاد 793 مراجعًا من جراحة اليوم الواحد بالمركز، وتم إجراء 739956 فحصًا مخبريًّا و18025 إجراء أشعة شملت جميع أنواع الأشعة التي تساعد في تشخيص الحالات، كما تم صرف 125391 وصفة علاجية من خلال الرعاية الصيدلية.