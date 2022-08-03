"المياه" تكشف عن 1429 مشروعًا جديدًا بقيمة تتجاوز 108 مليارات ريال

وبيّن أن المشاريع موزعة على (13) منطقة إدارية من مدن ومحافظات في القطاعات الستة كافة؛ إذ خُصص للقطاع الغربي "منطقة مكة المكرمة" (353 مشروعًا) بقيمة تجاوزت (38.96 مليار ريال)؛ فيما سيتم تنفيذ (240) مشروعًا بالقطاع الأوسط "منطقة الرياض" بقيمة تتجاوز (14.19 مليار ريال)، وخُصص (215 مشروعًا) للقطاع الشمالي، ويضم "منطقة القصيم، ومنطقة حائل، ومنطقة الجوف، ومنطقة الحدود الشمالية" بقيمة تجاوزت (12.95 مليار ريال)، وللقطاع الجنوبي الذي يضم "منطقة عسير، ومنطقة جازان، ومنطقة نجران، ومنطقة الباحة" (328 مشروعًا) بقيمة إجمالية بلغت أكثر من (15.3 مليار ريال)، وخُصص للقطاع الشمالي الغربي، ويضم "منطقة المدينة المنورة، ومنطقة تبوك " (162 مشروعًا) بإجمالي تجاوز (7.7 مليارات ريال)، أما القطاع الشرقي "المنطقة الشرقية" فخصص له (117 مشروعًا) بقيمة تجاوزت (16.17 مليار ريال)، بالإضافة إلى (14 مشروعًا) داعمًا لمختلف القطاعات بقيمة تجاوزت (2.72 مليار ريال).