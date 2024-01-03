"تجمع المدينة الصحي" يحقّق أفضل خدمات للإقلاع عن التدخين‬⁩ عربيًّا

حقّق تجمّعُ المدينة المنورة الصحي، المركزَ الأول كأفضل جهة لخدمات الإقلاع عن التدخين على مستوى الوطن العربي.
جاء ذلك بعد حصوله على جائزة "مكين" من الاتحاد العربي للعلوم الإنسانية والتنمية بجمهورية مصر العربية.
وتهدف جائزة "مكين" إلى حشد الجهود العربية لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة لمكافحة التدخين، مع تشجيع الإبداع والابتكار في مواجهة تلك الآفة.
وتعدّ "مكين" الجائزةَ العربية لمكافحة التدخين الأولى من نوعها على مستوى المنطقة العربية، كمبادرة إقليمية من الاتحاد العربي للعلوم الإنسانية والتنمية، تحت مظلّة الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية.
وتمنح الجائزة، التي تطلق بصفة دورية كل عام، للمؤسسات والأفراد الذين يشاركون بأفضل أنشطة أو إنجـازات تدعم الحياة الصحية ومكافحة التدخين.