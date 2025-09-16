فريق طبي بـ"جازان الصحي" ينقذ ثلاثينيًا من كيس مائي ضاغط قرب الشريان الأورطي

تمكن فريق الجراحة العامة بمستشفى صبيا العام، التابع لتجمع جازان الصحي، من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 37 عامًا، كان يعاني من آلام شديدة في البطن، تبيّن لاحقًا أنها ناجمة عن كيس مائي كبير الحجم يقع خلف الغشاء البريتوني.
وأوضح قائد الفريق الطبي الدكتور حسين القاصر، استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير، أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من ألم شديد في البطن، وكان له تاريخ مرضي سابق بكيس مائي منفجر في الرئة، إلى جانب تعرضه لصدمة تحسسية شديدة، استدعت تنويمه في العناية المركزة وتقديم الرعاية الفورية.
وبيّن القاصر أن الفحوصات المخبرية والأشعاعية أظهرت وجود كيس مائي كبير الحجم يقع خلف جدار المعدة والبنكرياس، وملتصق بالكلية اليسرى والطحال، ويتغذى عبر الشريان الأورطي البطني، وهو ما شكّل خطورة بالغة على حياة المريض.
وعلى الفور، قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي، حيث تم استئصال الكيس بنجاح بعد عملية معقدة استغرقت نحو 5 ساعات، وذلك بسبب موقعه التشريحي الحساس واحتمال انفجاره وتسرب محتوياته داخل الجسم.
وأكد الفريق أن التحدي الأكبر تمثّل في الوصول إلى موقع الكيس خلف الكلية والمعدة والبنكرياس، إضافة إلى دقة التعامل مع الشريان الأورطي أثناء استئصال الكيس دون إحداث ضرر.
وقد غادر المريض المستشفى بعد تماثله للشفاء الكامل، فيما ضم الفريق الطبي المعالج كلاً من: الدكتورة آلاء حكمي، والدكتور بليغ عمر، والدكتور مصطفى جلال، والفني إبراهيم مدربش، والفنية ريناد السبعي، والفنية جين كاستيلو.