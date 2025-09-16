فريق طبي بـ"جازان الصحي" ينقذ ثلاثينيًا من كيس مائي ضاغط قرب الشريان الأورطي

تمكن فريق الجراحة العامة بمستشفى صبيا العام، التابع لتجمع جازان الصحي، من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 37 عامًا، كان يعاني من آلام شديدة في البطن، تبيّن لاحقًا أنها ناجمة عن كيس مائي كبير الحجم يقع خلف الغشاء البريتوني.